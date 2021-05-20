Козака оголосили в розшук. Його підозрюють у держзраді

Служба безпеки України оголосила народного депутата Тараса Козака у розшук. Його розшукують у справі про державну зраду і спробу розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

Про це йдеться в повідомленні на сайті СБУ .

"Раніше слідчі СБ України оголосили його в розшук. Це сталося після того, як 11 травня народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку було оголошено про підозру", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше його соратник Віктор Медведчук заявив, що Козак виїхав на лікування до Білорусі. Українські правоохоронні органи підтверджують, що він не в Україні.

Глава СБУ Іван Баканов стверджував, що минулого року Медведчук через Козака передав секретну інформацію Росія. Ці дані, за версією слідства, передали російським спецслужбам.

У лютому Рада національної безпеки і оборони ввела персональні санкції проти Козака і його телеканалів NewsOne, ZIK і "112 Україна" за фінансування своїх компаній через економічні відносини з ОРДЛО. Санкції отримали підтримку з боку ЄС, США, Великобританії та Канади.