ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

СБУ дозволили затримати нардепа Козака

Новость на русском →
Київ, Четвер 20 травня 2021 14:29
СБУ дозволили затримати нардепа Козака Фото: народний депутат Тарас Козак (zagittya com ua)
Автор: РБК-Україна

Печерський районний суд Києва дозволив Службі безпеки України затримати нардепа Тараса Козака. Його підозрюють, в тому числі, в державній зраді.

Про це йдеться в повідомленні на сайті СБУ.

Повідомляється, що раніше Козак був оголошений в розшук після того, як 11 травня йому і Віктору Медведчуку повідомили про підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму.

"СБУ має аргументовані докази протиправної діяльності і співпраці даних осіб з країною-агресором", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше глава СБУ Іван Баканов заявляв, що Козак знаходиться в Росії. При цьому соратник нардепа Віктор Медведчук зазначив, що Козак знаходиться на лікуванні в Білорусі.

Передбачається, що Медведчук через Козака передав російській стороні інформацію про секретний військовий підрозділ України.

"Цей епізод стався в серпні 2020 року. Медведчук направив Козаку, який тоді перебував на території РФ, ... секретні дані щодо розташування секретного підрозділу ЗСУ, його особового складу і бойової підготовки. Такий собі подарунок спецслужбам РФ", - заявляв Баканов.

Відзначимо, сам Медведчук у цій справі сьогодні знаходиться під домашнім арештом і носить електронний браслет.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Служба безпеки України Задержание
NEWS
"Програш Байдена": Зеленський про можливе скасування санкцій проти "Північного потоку-2"
"Програш Байдена": Зеленський про можливе скасування санкцій проти "Північного потоку-2"
DAILY
Гривня на підйомі. Чому дешевшає долар і що буде з курсом валют
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гривня на підйомі. Чому дешевшає долар і що буде з курсом валют