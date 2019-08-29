Зеленський вніс в Раду кандидатуру глави МЗС

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Володимир Зеленський вніс в Раду законопроект про призначення Пристайка

Президент Володимир Зеленський вніс в Раду законопроект про призначення міністра закордонних справ Вадима Пристайко, який розглянуть сьогодні на засіданні Верховної ради. Про це йдеться на сайті парламенту.

На сайті опублікований проект постанови.

Крім цього, Зеленський вніс постанови про призначення Руслана Рябошапку генеральним прокурором, Івана Баканова - главою Служби безпеки України, Андрія Загороднюка на пост міністра оборони.

Зазначимо, що перед засіданням депутат від "Слуги народу" Давид Арахамія повідомив, що міністр фінансів Оксана Маркарова збереже свою посаду в новому Кабінеті міністрів, який буде затверджений на першому засіданні Верховної ради дев'ятого скликання.

Раніше повідомлялось, що на засіданні фракції "Слуга народу" проголосовано за кандидатуру Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра.

Разом з тим, джерела РБК-Україна повідомляли, що міністром палива та енергетики на засіданні Верховної ради 29 серпня можуть призначити Олексія Оржеля.