В штабі "Слуги народу" підтвердили готовність люструвати Абромавичуса, Данилюка і Пристайка

Фото: Олександр Данилюк (РБК-Україна)

Під люстрацію потраплять топ-посадовці часів президентства Порошенка

Керівник передвиборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко підтвердив готовність люструвати членів своєї команди Айвараса Абромавичуса, Олекандра Данилюка та Вадима Пристайка. Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Зазначається, що відповідне рішення буде прийняте у випадку розширення закону про очищення влади на посадовців часів президентства Петра Порошенка.

"Ну, тут "ліс рубають - летять друзки". Тут якби... Якщо ми приймемо загальний принцип, то я думаю, що наші учасники команди зрозуміють, що це командна історія. Треба буде цьому загальному принципу підкоритися", - сказав Корнієнко.

На питання, чи це буде якось "не дуже по-людськи", Корнієнко відповів: "чому ж не по-людськи? По-людськи".

"Закон треба спочатку написати. Я впевнений, що в офісі президента цим вже займаються. Далі нам треба буде його прочитати, зрозуміти. Будуть, можливо, правки якісь. Зрозуміло, що ми будемо його якнайшвидше приймати і писати такі перехідні положення, щоб він якнайшвидше працював", - додав керівник передвиборчого штабу.

Раніше представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук заявляв, що у разі прийняття президентського законопроекту про люстрацію чиновників члени президентської команди Айварас Абромавичус, Олександр Данилюк і Вадим Пристайко також пройдуть через неї.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський запропонував внести законопроект, згідно з яким під люстрацію потраплять особи, які в період з 23 лютого 2014 по 19 травня 2019 року займали посади президента України, голови Верховної ради, генерального прокурора, голови СБУ, голів Антимонопольного комітету і Фонду держмайна, голів ГФС і митниці, секретаря РНБО, керівників оборонних підприємств.