Комітет рекомендував Раді звільнити Клімкіна та призначити Пристайко

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

На засіданні було прийнято рішення рекомендувати Раді звільнити діючого міністра закордонних справ

Перед заключним засіданням парламенту 11 липня профільний комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді розглянути кадрові подання президента Володимира Зеленського, у тому числі звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, на засіданні було прийнято рішення рекомендувати Раді звільнити Клімкіна та призначити на посаду голови МЗС Вадима Пристайка.

Як зазначається, це питання комітет мав розглянути вчора, але його перенесли на сьогодні. До цього спікер ВР Андрій Парубій заявив, що парламент зможе розглянути подання про призначення Вадима Пристайка главою МЗС за умови прийняття рішення профільним комітетом.

Нагадаємо, на початку місяця президент Володимир Зеленський вкотре просив Раду звільнити Клімкіна. Більше того, він направив прем'єр-міністру Володимиру Гройсману лист про притягнення до дисциплінарної відповідальності голови МЗС. Зеленський був обурений, що МЗС не проінформував його про ноті Міністерства закордонних справ РФ від 25 червня, яка стосувалася звільнення полонених українських моряків, і ноту-відповідь з української сторони.

РБК-Україна писало, що Клімкін після скандалу з Зеленським пішов у відпустку. При цьому міністр зазначив, що йде не просто у відпустку, а у "політичну відпустку".