ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Раді проходить засідання фракції "Слуга народу", присутній Зеленський

Новини » Політика     06.02.2020 - 09:51
У Раді проходить засідання фракції "Слуга народу", присутній Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Нардепи і Зеленський обговорювали ринок землі, обшуки на каналі "1+1"

В Раді проходить засідання фракції "Слуга народу", на якому присутній президент Володимир Зеленський. Про це РБК-Україна повідомило джерело у парламенті.

Джерела видання зазначають, що головною темою обговорення став законопроект про обіг землі. На засіданні президент попросив депутатів підтримати правки, які схвалив комітет і проголосувати в другому читанні.

Окрім того, обговорювались зміни до Конституції в частині скорочення числа нардепів до 300. У ході засідання Зеленський закликав ухвалити закон "Про громадянство".

Також нардепи і Зеленський обговорювали обшуки на каналі "1+1".

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада сьогодні розгляне у другому читанні законопроект про ринок землі та повторно розгляне законопроект президента про пенсії.

Парламентарі розглянуть включення в порядок денний законопроект щодо окремих питань функціонування банківської системи та розглянуть зміни у Конституцію. Також Рада розгляне законопроект про громадянство.

Відзначимо, зараз під Радою проходить акція проти відкриття ринку землі. Поліція посилила заходи безпеки в Києві. Поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії заступили на посилене чергування.

Відкриття ринку землі, закон про пенсії та зміни в Конституцію: що сьогодні розгляне Рада Питання часу: чи загрожує відставка Ситнику і Холодницькому
Новини України Володимир ЗеленськийСлуга народа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся