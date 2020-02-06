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Земельна реформа не передбачає придбання землі іноземцями, - Арахамія

Новини » Політика     06.02.2020 - 10:37
Земельна реформа не передбачає придбання землі іноземцями, - Арахамія
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Закон про ринок землі пройшов сотні обговорень з асоціаціями, з експертами

В законопроекті "Про обіг землі" заборонена можливість придбання землі іноземцями в будь-якій формі. Про це заявив голова фракції "Слуга народа" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

Арахамія зазначив, що цей законопроект пройшов сотні обговорень з асоціаціями, з експертами.

"100% впевнений, що враховуючи ту суспільну увагу, яку мав цей законопроект. Сотні обговорень з асоціаціями, з експертами, з усіма - там немає чого боятися. Ми суттєво знизили концентрацію. Ми фактично заборонили володіння іноземцями в будь-якій формі: через корпоративні права, через банки", - заявив Арахамія

Зазначимо, сьогодні Верховна рада розгляне у другому читанні законопроект про ринок землі та повторно розгляне законопроект президента про пенсії. Арахамія запевнив у достатній кількості голосів для відкриття ринку землі.

Крім того, в Раді пройшло засідання фракції "Слуга народу", на якому був присутній президент Володимир Зеленський. Головною темою обговорення став законопроект про обіг землі. На засіданні президент попросив депутатів підтримати правки, які схвалив комітет і проголосувати в другому читанні.

Відзначимо, зараз під Радою проходить акція проти відкриття ринку землі.

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