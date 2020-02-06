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Відкриття ринку землі, закон про пенсії та зміни в Конституцію: що сьогодні розгляне Рада

Новини » Політика     06.02.2020 - 08:48
Відкриття ринку землі, закон про пенсії та зміни в Конституцію: що сьогодні розгляне Рада
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Також Рада розгляне законопроект про громадянство

Верховна рада сьогодні розгляне у другому читанні законопроект про ринок землі та повторно розгляне законопроект президента про пенсії. Про це йдеться у порядку денному парламенту.

Також нардепи сьогодні можуть скасувати законопроект про повну загальну середню освіту та зміни до Податкового кодексу щодо вдосконалення адміністрування податків.

Парламентарі розглянуть включення в порядок денний законопроект щодо окремих питань функціонування банківської системи та розглянуть зміни у Конституцію. Також Рада розгляне законопроект про громадянство.

Нагадаємо, джерела РБК-Україна повідомляли, що президент України Володимир Зеленський сьогодні, 6 лютого, прийде у Верховну раду.

Зазначимо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомляв, що депутати проголосують за законопроект про відкриття ринку землі в ніч з четверга на п'ятницю.

Нагадаємо, в кінці грудня минулого року комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній раді прийняти закон про ринок землі. Комітет рекомендував врахувати поправку, згідно з якою купувати землю зможуть тільки громадяни України, держави, громади та українські компанії, засновані українцями. Після того Рада попередньо схвалила законопроект, прийнявши його в першому читанні.

Відкриття ринку землі в Україні: за що голосуватиме Рада Раді рекомендують ухвалити закон "Про медіа"
Новини України Рынок землиВолодимир ЗеленськийВерховна Рада
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