Поліція посилила заходи безпеки у Києві через акції під Радою

Фото: акції протесту в Києві (РБК-Україна)

У Києві заплановані акції протесту у зв'язку з голосуванням за відкриття ринку землі в Раді

Національна поліція Києва посилила заходи безпеки у зв'язку із запланованими акціями протесту під Верховною радою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії заступили на посилене чергування.

"Сьогодні у центральній частині Києва анонсовано проведення кількох масових акцій, зокрема, під адміністративними будівлями органів державної влади. Для забезпечення громадської безпеки та порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки і поліція діалогу заступили на чергування в посиленому режимі", - повідомили в Нацполіції.

Правоохоронці закликали організаторів та учасників акцій не порушувати громадський порядок, а також сприяти поліцейським у виконання ними службових обов'язків.

Фото: акція під Радою (РБК-Україна)

Зазначимо, акції протесту в Києві плануються у зв'язку з голосуванням у Раді за законопроект про відкриття ринку землі.

Раніше РБК-Україна писало, що в ніч з четверга на п'ятницю депутати повинні проголосувати за законопроект про ринок землі. Як заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, Раду чекає "земельна ніч".