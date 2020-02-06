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У Раді запевнили у достатній кількості голосів для відкриття ринку землі

Новини » Політика     06.02.2020 - 10:17
У Раді запевнили у достатній кількості голосів для відкриття ринку землі
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Арахамія заявив, що в Раді є 226 голосів за законопроект про ринок землі

В Раді є 226 голосів за законопроект про ринок землі. Про це заявив голова фракції "Слуга народа" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

Арахамія розповів, що сьогодні відбулось засідання фракції "Слуга народу", де вони проголосували за відкриття ринку землі.

"У нас було засідання фракції. Ми голосували на фракції ще раз. Це сигнальне голосування. У нас є голоси. Більше 226-ти. Це означає, що ми одна команда і ми разом йдемо до відкриття ринку землі. Це нічого іншого не означає", - заявив Арахамія.

На засіданні фракції сьогодні був присутній президент Володимир Зеленський. Президент попросив депутатів підтримати поправки, які схвалив комітет і проголосувати в другому читанні. Також нардепи і Зеленський обговорювали обшуки на каналі "1+1".

Нагадаємо, сьогодні в порядку денному Ради законопроект про ринок землі і законопроект президента про пенсії.

Відзначимо, зараз під Радою проходить акція проти відкриття ринку землі. Поліція посилила заходи безпеки в Києві.

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Новини України Рынок землиДавид Арахамія
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