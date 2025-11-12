ua en ru
Рада будет голосовать за увольнение Галущенко и Гринчук 18 ноября, - источник

Украина, Среда 12 ноября 2025 17:23
Рада будет голосовать за увольнение Галущенко и Гринчук 18 ноября, - источник Фото: министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук (коллаж РБК-Украина)
Автор: Валерий Ульяненко

Верховная Рада Украины будет голосовать за увольнение министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук в следующий вторник, 18 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственный источник.

Источник подчеркнул, что заседание украинского парламента, которое состоится 18 ноября, начнется именно с этих вопросов.

Ранее к отставке Галущенко и Гринчук призвал украинский лидер Владимир Зеленский из-за громкого коррупционного скандала в энергетической сфере.

Президент подчеркнул, что вопрос доверия является ключевым, поэтому эти министры оставаться на своих должностях не могут. Он добавил, что на обвинения должен быть ответ.

Что предшествовало

На этой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в государственной компании "Энергоатом".

Согласно данным следствия, предприятие фактически находилось под контролем организованной группы, участники которой требовали от подрядчиков "откаты" в размере 10-15% от стоимости заключенных контрактов. В НАБУ уточнили, что незаконно полученные средства отмывались через офис в центре Киева, который принадлежит семье бывшего народного депутата Андрея Деркача.

Украинский лидер на фоне расследования заявил, что очищение "Энергоатома" от коррупции является одной из ключевых задач государства.

Во вторник, 11 ноября, наблюдательный совет компании собрался на специальное заседание из-за скандала в сфере энергетики. После этого премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство приняло решение досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Сегодня, 12 ноября, Кабмин во время внеочередного заседания отстранил Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.

Кроме того, Светлана Гринчук подала в отставку с должности министра энергетики Украины. Она подчеркнула, что в рамках ее профессиональной деятельности "не было никаких нарушений законодательства".

