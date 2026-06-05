Путину доложили о письме Зеленского

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"У России нет официальных каналов общения с Украиной", - прокомментировал он передачу письма Зеленского.

Вечером 4 июня на сайте Офиса президента обнародовали открытое письмо Владимира Зеленского к российскому диктатору. В обращении глава государства предложил провести личную встречу на территории третьей страны для обсуждения путей достижения длительного мира.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова объявить прекращение огня на период переговоров. Кроме того, Киев инициирует обмен пленными по формуле "всех на всех", что, по словам президента, может стать важным шагом к завершению войны.

В Кремле сообщили, что уже ознакомились с письмом Зеленского, однако самому Путину его пока не передали. Также там прокомментировали возможный формат и место встречи с украинским президентом.