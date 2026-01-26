Путинская война бьет по бюджету: в России готовятся к массовому закрытию бизнесов, - ЦПД

В Российской Федерации происходит подготовка к масштабной волне закрытия предприятий малого и среднего бизнеса. Причиной этого стал бюджетный кризис, вызванный войной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации.
В ведомстве рассказали, что на фоне повышения НДС и ограничения доступа к упрощенной системе налогообложения финансовые аналитики выдали следующий прогноз - произойдет закрытие до 30% компаний, работающих в секторе малого и среднего бизнеса.
"Ища способы пополнить дефицитный бюджет, путинское правительство играет в крайне опасную игру. Да, в краткосрочной перспективе действительно будут дополнительные поступления от налогов, однако в конечном итоге государство потеряет значительно больше: бизнес, который закрывается, не платит налогов вообще", - говорится в сообщении.
В ЦПИ добавили, что в условиях роста расходов на войну и стагнации экономики, Кремль в очередной раз выбирает самый простой путь - переложить финансовое бремя на граждан и бизнес.
"Пока пропаганда рассказывает, как Россия "стойко выдерживает санкции" и рисует "путинское экономическое чудо", на самом деле экономика все больше истощается", - резюмировали в Центре противодействия дезинформации.
Напомним, неделю назад в Службе внешней разведки Украины сообщили, что российская экономика в 2026 году входит в фазу "дорогих денег", что становится новой нормой на фоне войны против Украины и затяжной макроэкономической нестабильности.
Это означает, что российские компании будут вынуждены пересматривать сроки окупаемости проектов, условия отсрочек платежей и реальную цену заемных средств.
Кроме того, Международный валютный фонд понизил прогноз экономического роста России в 2026 году на 0,2 процентного пункта. Теперь рост предварительно составит 0,8%.
По данным СВРУ, в 2025 году масштаб национализации в России побил все рекорды. Это, в свою очередь, свидетельствует о дальнейшем сворачивании рыночных механизмов и усилении государственного контроля над экономикой.
Также мы писали, что российская экономика завершила 2025 год с катастрофическими показателями. В частности, цены на нефть упали до 40 долларов за баррель, а космическая отрасль вернулась к уровню 1961 года.