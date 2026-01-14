Нефть по 40, провал в космосе и авиации: РФ завершила 2025 год с рекордами падения
Российская экономика завершила 2025 год с катастрофическими показателями: цены на нефть упали до пятилетнего минимума, а космическая отрасль вернулась к уровню 1961 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Службы внешней разведки Украины.
Обвал нефтяных доходов и промышленности
Ключевой показатель российского бюджета - цена нефти. В декабре 2025 года показатель опустился ниже отметки 40 долларов за баррель. Это самый низкий уровень с мая 2020 года.
Кризис также охватил промышленный и аграрный секторы:
-
Металлургия: объемы выпуска стали сократились на 5%, и быстрого восстановления отрасли эксперты не прогнозируют. Давление на рынок продолжают кредиты, застой внутреннего спроса и экспортные ограничения.
-
Аграрный сектор: урожай винограда в России в 2025 году обвалился на 25-30% по сравнению с прошлым годом. Наибольшие потери фиксируют в Ростовской области, там показатель снизился до 30-50% от плановых показателей.
От космоса к авиации
Российская космонавтика продемонстрировала худшие результаты за последние десятилетия. За год Роскосмос осуществил лишь 17 запусков, что в 10 раз меньше показателей Штатов. Это антирекорд по количеству пусков, который держится на минимуме со времен полета Юрия Гагарина.
Критическая ситуация наблюдается и в спасательных службах. Российские регионы отчитываются об острой нехватке самолетов Ан-26 и вертолетов Ми-8. Из-за отсутствия исправной техники спасатели не способны оперативно помогать людям во время катастроф и чрезвычайных ситуаций.
Нехватка техники зафиксирована в 31 из 111 официально утвержденных пунктов дежурства спасателей. Это означает, что почти каждая третья база поисково-спасательных служб не имеет необходимых ресурсов для оперативного реагирования.
Миграционная изоляция и энергетическая катастрофа
Кремль усиливает контроль над рынком труда: во всех регионах РФ, кроме Москвы и Подмосковья, вводят жесткие ограничения на наем трудовых мигрантов. Отныне привлекать иностранцев к работе разрешено исключительно через систему организованного набора под прямым наблюдением МВД.
Тем временем в Белгородской области ситуация в энергетике стала "практически катастрофической". Власти официально "посоветовали" жителям, оставшимся без света и тепла, переехать в другие регионы. Руководство признало, что восстановить энергоснабжение за счет резервов невозможно, а под угрозой полного отключения оказались 1,5 миллиона человек.
Бюджетный коллапс в Хакасии
Один из беднейших регионов Сибири вошел в стадию бюджетного кризиса. Из-за обвала доходов от угольной отрасли дефицит казны достиг 5 млрд рублей. Это привело к массовым невыплатам зарплат в государственном секторе:
-
Медицина: без средств остались работники психиатрических больниц, центров крови и судебно-медицинской экспертизы.
-
Образование: в регионе заблокированы счета трех десятков школ и детсадов. Учебные заведения не имеют возможности оплатить продукты питания, топливо и коммунальные услуги.
-
Безопасность: финансовый дефицит затронул даже работников экстренной службы 112.
Санкционная петля для Беларуси
Надежды Минска на смягчение санкций в отношении калийных удобрений и авиакомпании "Белавиа" не оправдались. Вместо этого США ввели 25% пошлину на все белорусские товары.
Такое ограничение введено из-за активной торговли режима Лукашенко с Ираном, что фактически блокирует белорусский экспорт на американском направлении.
Напомним, Президент США Дональд Трамп одобрил двухпартийный законопроект, который значительно расширяет механизмы санкционного воздействия на Россию.
Документ предоставляет главе Белого дома полномочия применять штрафные меры против стран, которые продолжают закупать дешевую российскую нефть.
Также ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм пригрозил России официальным признанием государством-спонсором терроризма. Главным условием, при котором США могут воздержаться от этого шага, является немедленное возвращение похищенных украинских детей на родину.