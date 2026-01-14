Российская экономика завершила 2025 год с катастрофическими показателями: цены на нефть упали до пятилетнего минимума, а космическая отрасль вернулась к уровню 1961 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Службы внешней разведки Украины .

Обвал нефтяных доходов и промышленности

Ключевой показатель российского бюджета - цена нефти. В декабре 2025 года показатель опустился ниже отметки 40 долларов за баррель. Это самый низкий уровень с мая 2020 года.

Кризис также охватил промышленный и аграрный секторы:

Металлургия: объемы выпуска стали сократились на 5% , и быстрого восстановления отрасли эксперты не прогнозируют. Давление на рынок продолжают кредиты, застой внутреннего спроса и экспортные ограничения.

Аграрный сектор: урожай винограда в России в 2025 году обвалился на 25-30% по сравнению с прошлым годом. Наибольшие потери фиксируют в Ростовской области, там показатель снизился до 30-50% от плановых показателей.

От космоса к авиации

Российская космонавтика продемонстрировала худшие результаты за последние десятилетия. За год Роскосмос осуществил лишь 17 запусков, что в 10 раз меньше показателей Штатов. Это антирекорд по количеству пусков, который держится на минимуме со времен полета Юрия Гагарина.

Критическая ситуация наблюдается и в спасательных службах. Российские регионы отчитываются об острой нехватке самолетов Ан-26 и вертолетов Ми-8. Из-за отсутствия исправной техники спасатели не способны оперативно помогать людям во время катастроф и чрезвычайных ситуаций.

Нехватка техники зафиксирована в 31 из 111 официально утвержденных пунктов дежурства спасателей. Это означает, что почти каждая третья база поисково-спасательных служб не имеет необходимых ресурсов для оперативного реагирования.

Миграционная изоляция и энергетическая катастрофа

Кремль усиливает контроль над рынком труда: во всех регионах РФ, кроме Москвы и Подмосковья, вводят жесткие ограничения на наем трудовых мигрантов. Отныне привлекать иностранцев к работе разрешено исключительно через систему организованного набора под прямым наблюдением МВД.

Тем временем в Белгородской области ситуация в энергетике стала "практически катастрофической". Власти официально "посоветовали" жителям, оставшимся без света и тепла, переехать в другие регионы. Руководство признало, что восстановить энергоснабжение за счет резервов невозможно, а под угрозой полного отключения оказались 1,5 миллиона человек.

Бюджетный коллапс в Хакасии

Один из беднейших регионов Сибири вошел в стадию бюджетного кризиса. Из-за обвала доходов от угольной отрасли дефицит казны достиг 5 млрд рублей. Это привело к массовым невыплатам зарплат в государственном секторе:

Медицина: без средств остались работники психиатрических больниц, центров крови и судебно-медицинской экспертизы.

Образование: в регионе заблокированы счета трех десятков школ и детсадов. Учебные заведения не имеют возможности оплатить продукты питания, топливо и коммунальные услуги.

Безопасность: финансовый дефицит затронул даже работников экстренной службы 112.

Санкционная петля для Беларуси

Надежды Минска на смягчение санкций в отношении калийных удобрений и авиакомпании "Белавиа" не оправдались. Вместо этого США ввели 25% пошлину на все белорусские товары.

Такое ограничение введено из-за активной торговли режима Лукашенко с Ираном, что фактически блокирует белорусский экспорт на американском направлении.