ua en ru
Сб, 10 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

РФ усиливает госконтроль над экономикой, лишая бизнес права собственности, - СВР

Суббота 10 января 2026 21:18
UA EN RU
РФ усиливает госконтроль над экономикой, лишая бизнес права собственности, - СВР Фото: Кремль применяет пять ключевых механизмов для лишения бизнеса права собственности (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В 2025 году масштаб национализации в Российской Федерации побил все рекорды. Это свидетельствует о дальнейшем сворачивании рыночных механизмов и усилении государственного контроля над экономикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Службы внешней разведки Украины.

"Так, в 2025 году объем принудительно изъятого имущества увеличился в 4,5 раза по сравнению с 2024 годом и превысил 3,1 триллиона рублей, а общая сумма активов, переданных государству с 2022 года, достигла 4,3 триллиона рублей", - говорится в сообщении.

В разведке отметили, что наибольший удар получил крупный бизнес, поскольку в 2025 году свои активы потеряли известные российские миллиардеры. В частности:

  • Дмитрий Каменщик лишился аэропорта "Домодедово";
  • Денис Штенгелов - холдинга KDV Group;
  • Константин Струков - группы "Южуралзолото".

Как информируют в СВРУ, в России массово национализируются стратегические предприятия, торговые центры, промышленные объекты, энергетические компании, медицинские учреждения, инфраструктурные объекты и даже образовательные учреждения.

"Особенно активно имущество отбирают в Московской области, Санкт-Петербурге, на Урале и Дальнем Востоке", - сказано в публикации.

Также разведчики рассказали, что для фактического лишения бизнеса права собственности Кремль применяет пять ключевых механизмов: от "антикоррупционных" исков и пересмотра приватизации 1990-2000-х годов до обвинений в "экстремизме" и связях с иностранными государствами.

"Такая практика демонстрирует полную зависимость судебной системы от политических решений и превращает национализацию в инструмент политических репрессий и передела имущества в интересах бизнесменов, подконтрольных путинскому режиму", - резюмировали в СВРУ.

Проблемы в экономике РФ

Напомним, в конце декабря в Службе внешней разведки рассказали, что финансовая и институциональная система все глубже погружается в режим управляемого хаоса. В частности, банки скрывают структуру собственности, госслужащие освобождаются от деклараций, а предприниматели едва держат бизнес на плаву.

Кроме того, по данным WSJ, Россия сталкивается с серьезными экономическими трудностями из-за войны в Украине. Там прогнозируют, что в 2026 году ситуация может значительно ухудшиться.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
Новости
Украина призывает усилить давление на Иран за репрессии и поддержку РФ
Украина призывает усилить давление на Иран за репрессии и поддержку РФ
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка