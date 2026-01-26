Путінська війна б'є по бюджету: в Росії готуються до масового закриття бізнесів, - ЦПД

В Російській Федерації відбувається підготовка до масштабної хвилі закриття підприємств малого та середнього бізнесу. Причиною цього стала бюджетна криза, спричинена війною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації.
У відомстві розповіли, що на тлі підвищення ПДВ та обмеження доступу до спрощеної системи оподаткування фінансові аналітики видали наступний прогноз - відбудеться закриття до 30% компаній, які працюють у секторі малого та середнього бізнесу.
"Шукаючи способи поповнити дефіцитний бюджет, путінський уряд грає у вкрай небезпечну гру. Так, у короткостроковій перспективі дійсно будуть додаткові надходження від податків, проте зрештою держава втратить значно більше: бізнес, який закривається, не платить податків узагалі", - йдеться у повідомленні.
У ЦПД додали, що в умовах зростання витрат на війну і стагнації економіки, Кремль вкотре обирає найпростіший шлях - перекласти фінансовий тягар на громадян і бізнесу.
"Поки пропаганда розповідає, як Росія "стійко витримує санкції" та малює "путінське економічне диво", насправді економіка дедалі більше виснажується", - резюмували у Центрі протидії дезінформації.
Нагадаємо, тиждень тому в Службі зовнішньої розвідки України повідомили, що російська економіка у 2026 році входить у фазу "дорогих грошей", що стає новою нормою на тлі війни проти України і затяжної макроекономічної нестабільності.
Це означає, що російські компанії будуть змушені переглядати терміни окупності проектів, умови відстрочок платежів і реальну ціну позикових коштів.
Крім того, Міжнародний валютний фонд знизив прогноз економічного зростання Росії в 2026 році на 0,2 процентного пункту. Тепер зростання попередньо складе 0,8%.
За даними СЗРУ, в 2025 році масштаб націоналізації в Росії побив всі рекорди. Це, в свою чергу, свідчить про подальше згортання ринкових механізмів і посилення державного контролю над економікою.
Також ми писали, що російська економіка завершила 2025 рік з катастрофічними показниками. Зокрема, ціни на нафту впали до 40 доларів за барель, а космічна галузь повернулася до рівня 1961 року. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.