Путінська війна б'є по бюджету: в Росії готуються до масового закриття бізнесів, - ЦПД

У відомстві розповіли, що на тлі підвищення ПДВ та обмеження доступу до спрощеної системи оподаткування фінансові аналітики видали наступний прогноз - відбудеться закриття до 30% компаній, які працюють у секторі малого та середнього бізнесу.

"Шукаючи способи поповнити дефіцитний бюджет, путінський уряд грає у вкрай небезпечну гру. Так, у короткостроковій перспективі дійсно будуть додаткові надходження від податків, проте зрештою держава втратить значно більше: бізнес, який закривається, не платить податків узагалі", - йдеться у повідомленні.

У ЦПД додали, що в умовах зростання витрат на війну і стагнації економіки, Кремль вкотре обирає найпростіший шлях - перекласти фінансовий тягар на громадян і бізнесу.

"Поки пропаганда розповідає, як Росія "стійко витримує санкції" та малює "путінське економічне диво", насправді економіка дедалі більше виснажується", - резюмували у Центрі протидії дезінформації.