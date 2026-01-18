Экономика РФ входит в фазу "дорогих денег" на фоне войны против Украины, - разведка
В 2026 году российская экономика входит в фазу "дорогих денег", что становится новой нормой на фоне войны против Украины и затяжной макроэкономической нестабильности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.
По сигналам "Банка России", высокая стоимость капитала сохранится надолго, заставляя бизнес отказываться от инерционного планирования, сокращать инвестиции и жестко контролировать оборотный капитал.
Российские компании будут вынуждены пересматривать сроки окупаемости проектов, условия отсрочек платежей и реальную цену заемных средств. В результате даже при формально стабильном спросе растет осторожность и падает готовность к развитию.
Дополнительный удар по бизнесу будет наносить налоговая политика. С 1 января 2026 года в России применяется повышенная ставка НДС - 22%.
Это усложняет расчеты с контрагентами, увеличивает риски налоговых споров и повышает административную нагрузку, что особенно болезненно для малого и среднего бизнесов в условиях военной экономики.
Рынок труда остается напряженным: вакансий больше, чем работников. Низкая безработица на фоне мобилизации и демографических потерь означает для компаний рост конкуренции за персонал и давление на фонд оплаты труда.
В то же время ожидаемое замедление роста зарплат заставляет бизнес искать замену "зарплатной гонке" через автоматизацию, сокращение функций и повышение требований к универсальным навыкам.
Проблемы накапливаются и в логистике. Обязательный электронный документооборот и ужесточение регулирования международных перевозок создают риски задержек и проверок.
Для продавцов на маркетплейсах ситуацию усугубляют новые правила платформенной экономики, повышенные налоги и регуляторная неопределенность, что резко повышает цену любой ошибки.
"В совокупности эти факторы демонстрируют, что экономические последствия войны против Украины все сильнее ударяют по внутренней бизнес-среде РФ. Вместо развития и инвестиций компании вынуждены концентрироваться на выживании, юридической обороне и минимизации рисков, что говорит о системной деградации экономики в среднесрочной перспективе", - отметили в СВР.
Обвал экономики в России
Напомним, ранее Служба внешней разведки Украины сообщала, что российская экономика попала в ловушку проблемных кредитов, которые могут обвалить ее. Проблему признает даже российское правительство - фактически Кремль уже подтвердил большой шанс банковского кризиса и кризиса неплатежей в корпоративном секторе.
Ключевой фактор - скрытый рост проблемной задолженности. Даже с учетом реструктуризированных кредитов реальный объем проблемного долга уже превысил 11%, достигнув примерно 131 млрд долларов.
По данным разведки, с начала 2022 года агрессия против Украины обошлась российским налогоплательщикам в 550 млрд долларов.
В целом расходы России на войну с 2021 года выросли почти вчетверо.
В СВР отмечают, что российская финансовая и институциональная система в целом все глубже погружается в режим управляемого хаоса. Банки скрывают структуру собственности, госслужащие освобождаются от деклараций, а предприниматели едва держат бизнес на плаву.
Кроме того, российская экономика страдает не только из-за санкций и войны в Украине. Вечная мерзлота в критически важных для российской экономики регионах начинает таять - что угрожает важной инфраструктуре россиян.
Кроме того, в России разворачивается масштабный коммунальный коллапс, вызванный многолетним упадком инфраструктуры и переориентацией государственных средств на войну против Украины.