Главная » Бизнес » Экономика

Экономика РФ входит в фазу "дорогих денег" на фоне войны против Украины, - разведка

Россия, Воскресенье 18 января 2026 12:37
UA EN RU
Фото: экономика РФ входит в фазу "дорогих денег" на фоне войны против Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В 2026 году российская экономика входит в фазу "дорогих денег", что становится новой нормой на фоне войны против Украины и затяжной макроэкономической нестабильности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.

По сигналам "Банка России", высокая стоимость капитала сохранится надолго, заставляя бизнес отказываться от инерционного планирования, сокращать инвестиции и жестко контролировать оборотный капитал.

Российские компании будут вынуждены пересматривать сроки окупаемости проектов, условия отсрочек платежей и реальную цену заемных средств. В результате даже при формально стабильном спросе растет осторожность и падает готовность к развитию.

Дополнительный удар по бизнесу будет наносить налоговая политика. С 1 января 2026 года в России применяется повышенная ставка НДС - 22%.

Это усложняет расчеты с контрагентами, увеличивает риски налоговых споров и повышает административную нагрузку, что особенно болезненно для малого и среднего бизнесов в условиях военной экономики.

Рынок труда остается напряженным: вакансий больше, чем работников. Низкая безработица на фоне мобилизации и демографических потерь означает для компаний рост конкуренции за персонал и давление на фонд оплаты труда.

В то же время ожидаемое замедление роста зарплат заставляет бизнес искать замену "зарплатной гонке" через автоматизацию, сокращение функций и повышение требований к универсальным навыкам.

Проблемы накапливаются и в логистике. Обязательный электронный документооборот и ужесточение регулирования международных перевозок создают риски задержек и проверок.

Для продавцов на маркетплейсах ситуацию усугубляют новые правила платформенной экономики, повышенные налоги и регуляторная неопределенность, что резко повышает цену любой ошибки.

"В совокупности эти факторы демонстрируют, что экономические последствия войны против Украины все сильнее ударяют по внутренней бизнес-среде РФ. Вместо развития и инвестиций компании вынуждены концентрироваться на выживании, юридической обороне и минимизации рисков, что говорит о системной деградации экономики в среднесрочной перспективе", - отметили в СВР.

Обвал экономики в России

Напомним, ранее Служба внешней разведки Украины сообщала, что российская экономика попала в ловушку проблемных кредитов, которые могут обвалить ее. Проблему признает даже российское правительство - фактически Кремль уже подтвердил большой шанс банковского кризиса и кризиса неплатежей в корпоративном секторе.

Ключевой фактор - скрытый рост проблемной задолженности. Даже с учетом реструктуризированных кредитов реальный объем проблемного долга уже превысил 11%, достигнув примерно 131 млрд долларов.

По данным разведки, с начала 2022 года агрессия против Украины обошлась российским налогоплательщикам в 550 млрд долларов.

В целом расходы России на войну с 2021 года выросли почти вчетверо.

В СВР отмечают, что российская финансовая и институциональная система в целом все глубже погружается в режим управляемого хаоса. Банки скрывают структуру собственности, госслужащие освобождаются от деклараций, а предприниматели едва держат бизнес на плаву.

Кроме того, российская экономика страдает не только из-за санкций и войны в Украине. Вечная мерзлота в критически важных для российской экономики регионах начинает таять - что угрожает важной инфраструктуре россиян.

Кроме того, в России разворачивается масштабный коммунальный коллапс, вызванный многолетним упадком инфраструктуры и переориентацией государственных средств на войну против Украины.

