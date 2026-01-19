МВФ ухудшил прогноз роста экономики России на 2026 год
Международный валютный фонд сегодня, 19 января, снизил прогноз экономического роста России в 2026 году на 0,2 процентного пункта - до 0,8%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
МВФ, который не отправлял мониторинговые миссии для оценки состояния экономики страны-агрессора с ноября 2019 года, не объяснил причин снижения прогноза.
Агентство пишет, что, продемонстрировав устойчивость к западным санкциям в течение первых трех лет войны в Украине, экономика РФ замедлилась. В частности, до примерно 1% роста в 2025 году с 4,3% в 2024 году в результате удержания центробанком страны ключевой процентной ставки на высоком уровне для борьбы с инфляцией.
"Высокая стоимость кредитов, чрезмерно сильный рубль, нехватка рабочей силы, повышение налогов и падение государственных доходов от нефти и газа давят на экономику, что делает экономическое восстановление в 2026 году маловероятным", - говорится в статье.
В то же время центральный банк России прогнозирует экономический рост на уровне от 0,5% до 1,5% в 2026 году.
Проблемы в экономике России
Напомним, российская экономика завершила 2025 год с катастрофическими показателями. В частности, цены на нефть упали до пятилетнего минимума, а космическая отрасль вернулась к уровню 1961 года.
Отметим, финансовая и институциональная система РФ все глубже погружается в режим управляемого хаоса. Банки скрывают структуру собственности, госслужащие освобождаются от деклараций, а предприниматели едва держат бизнес на плаву.
Кроме того, в 2026-2027 годах российские авиакомпании вернут в эксплуатацию законсервированные самолеты советского и иностранного производства, большинство из которых старше 30 лет. Причинами являются санкции, сокращение авиапарка и отсутствие возможностей для его обновления.