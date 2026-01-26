ua en ru
Пн, 26 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Путинская война бьет по бюджету: в России готовятся к массовому закрытию бизнесов, - ЦПД

Понедельник 26 января 2026 03:39
UA EN RU
Путинская война бьет по бюджету: в России готовятся к массовому закрытию бизнесов, - ЦПД Фото: диктатор РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Российской Федерации происходит подготовка к масштабной волне закрытия предприятий малого и среднего бизнеса. Причиной этого стал бюджетный кризис, вызванный войной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации.

В ведомстве рассказали, что на фоне повышения НДС и ограничения доступа к упрощенной системе налогообложения финансовые аналитики выдали следующий прогноз - произойдет закрытие до 30% компаний, работающих в секторе малого и среднего бизнеса.

"Ища способы пополнить дефицитный бюджет, путинское правительство играет в крайне опасную игру. Да, в краткосрочной перспективе действительно будут дополнительные поступления от налогов, однако в конечном итоге государство потеряет значительно больше: бизнес, который закрывается, не платит налогов вообще", - говорится в сообщении.

В ЦПИ добавили, что в условиях роста расходов на войну и стагнации экономики, Кремль в очередной раз выбирает самый простой путь - переложить финансовое бремя на граждан и бизнес.

"Пока пропаганда рассказывает, как Россия "стойко выдерживает санкции" и рисует "путинское экономическое чудо", на самом деле экономика все больше истощается", - резюмировали в Центре противодействия дезинформации.

Падение экономики России

Напомним, неделю назад в Службе внешней разведки Украины сообщили, что российская экономика в 2026 году входит в фазу "дорогих денег", что становится новой нормой на фоне войны против Украины и затяжной макроэкономической нестабильности.

Это означает, что российские компании будут вынуждены пересматривать сроки окупаемости проектов, условия отсрочек платежей и реальную цену заемных средств.

Кроме того, Международный валютный фонд понизил прогноз экономического роста России в 2026 году на 0,2 процентного пункта. Теперь рост предварительно составит 0,8%.

По данным СВРУ, в 2025 году масштаб национализации в России побил все рекорды. Это, в свою очередь, свидетельствует о дальнейшем сворачивании рыночных механизмов и усилении государственного контроля над экономикой.

Также мы писали, что российская экономика завершила 2025 год с катастрофическими показателями. В частности, цены на нефть упали до 40 долларов за баррель, а космическая отрасль вернулась к уровню 1961 года. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация бізнес РФ Бизнес
Новости
Пенсии по-новому: украинцам готовят три вида выплат - что изменится
Пенсии по-новому: украинцам готовят три вида выплат - что изменится
Аналитика
До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света