ua en ru
Пн, 26 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Путінська війна б'є по бюджету: в Росії готуються до масового закриття бізнесів, - ЦПД

Понеділок 26 січня 2026 03:39
UA EN RU
Путінська війна б'є по бюджету: в Росії готуються до масового закриття бізнесів, - ЦПД Фото: диктатор РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В Російській Федерації відбувається підготовка до масштабної хвилі закриття підприємств малого та середнього бізнесу. Причиною цього стала бюджетна криза, спричинена війною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації.

У відомстві розповіли, що на тлі підвищення ПДВ та обмеження доступу до спрощеної системи оподаткування фінансові аналітики видали наступний прогноз - відбудеться закриття до 30% компаній, які працюють у секторі малого та середнього бізнесу.

"Шукаючи способи поповнити дефіцитний бюджет, путінський уряд грає у вкрай небезпечну гру. Так, у короткостроковій перспективі дійсно будуть додаткові надходження від податків, проте зрештою держава втратить значно більше: бізнес, який закривається, не платить податків узагалі", - йдеться у повідомленні.

У ЦПД додали, що в умовах зростання витрат на війну і стагнації економіки, Кремль вкотре обирає найпростіший шлях - перекласти фінансовий тягар на громадян і бізнесу.

"Поки пропаганда розповідає, як Росія "стійко витримує санкції" та малює "путінське економічне диво", насправді економіка дедалі більше виснажується", - резюмували у Центрі протидії дезінформації.

Падіння економіки Росії

Нагадаємо, тиждень тому в Службі зовнішньої розвідки України повідомили, що російська економіка у 2026 році входить у фазу "дорогих грошей", що стає новою нормою на тлі війни проти України і затяжної макроекономічної нестабільності.

Це означає, що російські компанії будуть змушені переглядати терміни окупності проектів, умови відстрочок платежів і реальну ціну позикових коштів.

Крім того, Міжнародний валютний фонд знизив прогноз економічного зростання Росії в 2026 році на 0,2 процентного пункту. Тепер зростання попередньо складе 0,8%.

За даними СЗРУ, в 2025 році масштаб націоналізації в Росії побив всі рекорди. Це, в свою чергу, свідчить про подальше згортання ринкових механізмів і посилення державного контролю над економікою.

Також ми писали, що російська економіка завершила 2025 рік з катастрофічними показниками. Зокрема, ціни на нафту впали до 40 доларів за барель, а космічна галузь повернулася до рівня 1961 року. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація бізнес РФ Бізнес
Новини
Пенсії по-новому: українцям готують три види виплат - що зміниться
Пенсії по-новому: українцям готують три види виплат - що зміниться
Аналітика
До весни у Києві можуть закритися 20% закладів: як ресторани виживають без світла
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна До весни у Києві можуть закритися 20% закладів: як ресторани виживають без світла