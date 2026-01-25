ua en ru
Вс, 25 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Пенсии по-новому: украинцам готовят три вида выплат - что изменится

Украина, Воскресенье 25 января 2026 15:26
UA EN RU
Пенсии по-новому: украинцам готовят три вида выплат - что изменится Фото: пенсии в Украине хотят платить по новым правилам (Getty Images)
Автор: Ростислав Шаправский

Украинцы в будущем будут получать три пенсии вместо одной. Кабмин уже работает над реформой.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр социальной политики, семьи и нацединства Денис Улютин.

Идея заключается в том, чтобы разбить выплаты на три составляющие:

  • солидарная система,
  • специальные пенсии,
  • накопительная часть.

Сейчас, по словам Улютина, даже при одинаковом стаже работы и уровне зарплаты, украинцы получают разные пенсии. А трехуровневая система должна это исправить и сбалансировать ситуацию.

Пенсии по-новому: украинцам готовят три вида выплат - что изменится

Фото: В Украине могут начать трехсложную пенсионную реформу (инфографика РБК-Украина)

Солидарная пенсия

Солидарная пенсия должна зависеть от взносов в солидарную систему. И при таком подходе, например, пенсия учителя со стажем 40 лет вырастет где-то в полтора-два раза.

"Чем больше человек работал, даже на среднюю зарплату, то все равно в конце получит нормальную пенсию. И она будет значительно выше, чем сейчас", - сказал он.

Также может быть базовая выплата, которая должна покрыть потребности тех людей, у которых нет достаточного страхового стажа.

"Она будет определяться бюджетом на соответствующий год и в идеале должна обеспечить базовый прожиточный минимум", - сказал Улютин и уточнил, что сейчас прожиточный минимум в размере 2595 гривен не является фактическим.

Профессиональная (специальная) пенсия

По плану Кабмина, существующие спецпенсии останутся, но они не должны платиться из солидарной системы.

"Ты можешь выйти раньше на пенсию, если у тебя льготный стаж, но до общего пенсионного возраста из солидарной системы ты ничего не получишь. Выплаты будут только из профессиональной части", - добавил министр.

По его словам, должны быть созданы условия, когда будет учитываться и профессиональный стаж, и общий.

"По факту, мы считаем не годы проведения в профессии, а сумму средств, которые ты оплатил за это время. Мы переходим к другому подходу формирования пенсий. Пенсия - это то, что ты заработал",- подчеркнул министр.

Чтобы специальные пенсии перевести в профессиональные, надо не менее 13 лет, если начать с 2026 или даже с 2027 года.

Накопительная пенсия

Третий элемент реформы - добровольно накопительная пенсия. Эта часть не должна быть обязательной.

Для накопительного фонда, например, уже с 2027 года можно начать делать отчисления дополнительно к ЕСВ, который платится в солидарную систему.

"Вы можете от этого отказаться. Но это приведет к тому, что ваша пенсия будет на более низком уровне", - пояснил Улютин.

Полное интервью с министром соцполитики Денисом Улютиным читайте на РБК-Украина уже завтра.

Читайте также:

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство социальной политики Пенсии в Украине
Новости
Вильнюс может стать хабом для экспорта оружия в Украину
Вильнюс может стать хабом для экспорта оружия в Украину
Аналитика
До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света