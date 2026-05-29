У Путина нашли новую "причину", почему ЕС не может быть посредником в переговорах

11:28 29.05.2026 Пт
2 мин
Что придумали на этот раз?
aimg Ирина Глухова
Фото: пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков (Getty Images)

В Кремле придумали новые оправдания для затягивания переговоров по урегулированию российско-украинской войны, высказавшись о роли Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова российские СМИ.

"ЕС является стороной конфликта и не может выступать посредником в переговорах с Киевом", - сказал он.

Таким образом спикер российского диктатора фактически отверг Евросоюз как посредника в переговорах по Украине.

По мнению Пескова, полный отказ от диалога с РФ является "самой большой ошибкой Брюсселя, это причина тупика, в который зашли дипломатические отношения".

Переговоры по завершению войны в Украине

Последние недели продолжается дискуссия вокруг возможного переговорщика от ЕС.

Президент Финляндии Александр Стубб не исключал, что может взять на себя эту роль, звучало и имя бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель - впрочем, она дала понять, что не считает себя подходящей кандидатурой.

Сам российский диктатор Владимир Путин публично предложил на эту должность бывшего канцлера Герхарда Шредера, однако в Берлине и Брюсселе эту идею резко отвергли.

Несмотря на это страны ЕС так и не пришли к общей позиции. Государства, которые активно поддерживают Украину, выступили против самой идеи единого переговорщика - они считают, что Путин несерьезно относиться к прекращению огня, а такая фигура может ослабить санкционное давление на Россию.

В конце концов, по последней информации, Евросоюз решил пока не назначать главного представителя для возможных переговоров по завершению войны, а сосредоточиться на стратегии.

КремльМирные переговорыРоссийская ФедерацияВойна России против УкраиныЕвросоюзПесков