У Путина нашли новую "причину", почему ЕС не может быть посредником в переговорах

"ЕС является стороной конфликта и не может выступать посредником в переговорах с Киевом", - сказал он.

Таким образом спикер российского диктатора фактически отверг Евросоюз как посредника в переговорах по Украине.

По мнению Пескова, полный отказ от диалога с РФ является "самой большой ошибкой Брюсселя, это причина тупика, в который зашли дипломатические отношения".