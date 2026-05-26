ЕС разделился в вопросе назначения переговорщика с Путиным, - Politico

Страны ЕС разошлись во взглядах на идею назначить единого переговорщика с Россией: одни считают это ловушкой Путина, другие - необходимым шагом, пока США отступают от роли посредника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Данные о разногласиях между членами блока обнародованы накануне неформальной встречи министров иностранных дел ЕС.

Почему часть ЕС против

Государства, которые активно поддерживают Украину, выступают против идеи переговорщика. Их аргумент: глава Кремля Владимир Путин несерьезно относится к прекращению огня, а назначение посланника может подорвать санкционное давление на Россию.

"Мы не хотим, чтобы Украина воспринимала нас как кого-то, кто оказывает на них давление, чтобы они пошли на компромиссы", - заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на конференции GLOBSEC в Праге.

Похожую позицию высказали и министры иностранных дел Эстонии и Литвы. Они предупредили о потенциальной "ловушке" со стороны Кремля - затянуть переговоры и добиться уступок от ЕС.

Топ-дипломат Евросоюза Кая Каллас также скептически относится к этой идее.

Кто может стать переговорщиком

Несмотря на сопротивление, список кандидатов уже формируется. Среди тех, кого упоминают в кулуарах:

президент Евросовета Антониу Кошта;

президент Финляндии Александер Стубб;

бывший председатель ЕЦБ Марио Драги;

бывший президент Финляндии Саули Нийнистьо;

бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Стубб подтвердил заинтересованность в этой должности, но поставил условие: он согласится только по просьбе лидеров ЕС и только после достижения твердого прекращения огня.

Министры обсудят это уже на этой неделе

Вопрос прямого контакта с Россией стоит в повестке дня неформальной встречи министров иностранных дел ЕС, которая состоится в ближайшие дни.

По данным Financial Times, там обсудят не только кандидатов, но и то, чего Европа будет требовать от постконфликтных отношений с Россией и какие условия она ставит для начала переговоров.

Часть правительств опасается, что сама дискуссия лишь подчеркнет раскол внутри блока.

Переговоры по завершению войны в Украине

Как сообщало РБК-Украина, Германия отклонила предложение Кремля относительно участия бывшего канцлера Герхарда Шредера в переговорах между ЕС и Россией. Берлин подчеркнул, что не видит никаких признаков готовности Москвы к серьезному диалогу.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига высмеял идею Кремля относительно Шредера: "Но это точно не Шредер. И я сразу на предупреждение, чтобы россияне больше не предлагали, там Жерар Депардье, Стивен Сигал, не знаю, может Орбана еще привлекут".

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа должна присутствовать в мирных переговорах и от нее должен говорить "сильный голос". Он обсудил этот вопрос с председателем Евросовета Антониу Коштой.