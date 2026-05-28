Переговорщика с Путиным не будет? СМИ сообщили о новом решении ЕС
Евросоюз решил пока не назначать своего представителя для переговоров по окончанию войны в Украине. Там хотят сначала продумать стратегию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dpa.
ЕС пока не хочет назначать переговорщика
Как сообщает агентство, этот вопрос обсуждали во время неформальной встречи министров иностранных дел ЕС на Кипре.
По словам европейских дипломатов, глава дипломатии ЕС Кая Каллас, а также ряд ключевых стран-членов, среди которых Германия, не видят смысла в назначении специального переговорщика на этом этапе.
В Евросоюзе объясняют: сначала нужно понять, какой должна быть позиция блока относительно потенциальных переговоров с Москвой и как именно ЕС может поддержать дипломатические усилия для завершения войны в Украине.
Новые санкции против России уже готовят
В то же время в Брюсселе не верят в искренность намерений российского диктатора Владимира Путина о прекращении войны.
Именно поэтому ЕС продолжает работу над новыми санкциями против России.
Ожидается, что уже в ближайшее время Еврокомиссия представит 21-й пакет ограничений, который может затронуть финансовый сектор РФ и компании, связанные с российской оборонной промышленностью.
Переговоры по завершению войны в Украине
Недавно Politico писало, что страны ЕС разошлись во взглядах на идею назначить единого переговорщика с Россией: одни считают это ловушкой, другие - необходимым шагом, пока США отступают от роли посредника в урегулировании войны РФ против Украины.
Государства, которые активно поддерживают Украину, выступают против идеи переговорщика.
Они считают, что правитель России Владимир Путин несерьезно относится к прекращению огня, а назначение переговорщика может подорвать давление на санкции на РФ.
Среди возможных кандидатов на роль переговорщика в европейских политических кругах называют президента Европейского совета Антониу Кошту, президента Финляндии Александра Стубба, экс-президента ЕЦБ Марио Драги, бывшего президента Финляндии Саули Нийнистьо и экс-главу Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.
Также звучало имя бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, однако она дала понять, что не считает себя подходящей кандидатурой.
Сам Путин публично предложил бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Впрочем, в Берлине и Брюсселе эту идею резко раскритиковали.
Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что только европейцы будут решать, кто будет представлять их интересы.
А Кая Каллас прямо назвала Шредера"известным лоббистом российских компаний".