Меркель ответила на идею сделать ее переговорщиком ЕС с Россией

21:31 18.05.2026 Пн
Экс-канцлер рассказала, кого диктатор будет воспринимать всерьез
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала европейских лидеров к прямым переговорам с РФ для завершения войны в Украине. При этом она отказалась от роли переговорщика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Экс-канцлер дала понять, что не считает себя подходящей кандидатурой на роль посредника. Она отметила, что российский диктатор Владимир Путин будет серьезно воспринимать только нынешних лидеров стран ЕС.

При этом Меркель выразила сожаление из-за текущей международной политики европейских государств.

"Я сожалею о том, что, на мой взгляд, Европа недостаточно использует свой дипломатический потенциал", - сказала она.

Бывший канцлер Германии подчеркнула необходимость сохранения открытых дипломатических каналов. По ее мнению, ключевым фактором сейчас является военное сдерживание вместе с дипломатической деятельностью.

Напомним, Politico назвало среди потенциальных кандидатов на роль переговорщика с РФ Ангелу Меркель, президента Финляндии Александра Стубба и экс-премьера Италии Марио Драги. В то же время часть европейских политиков считают предыдущие посреднические усилия экс-канцлера неудачными.

Напомним, ранее Украина и Германия выступили против возможности привлечения бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, которого предлагал диктатор.

Против его кандидатуры выступила и глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Она заявила, что Шредер является "известным лоббистом российских компаний".

Немецкие СМИ пишут, что переговорным вариантом является "дуэт" Шредера и действующего президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Сторонники этой идеи отмечают дипломатический опыт Штайнмайера и его участие в переговорах по Донбассу.

