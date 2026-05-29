У Путіна знайшли нову "причину", чому ЄС не може бути посередником у переговорах

Переговори щодо завершення війни в Україні

Останні тижні триває дискусія навколо можливого переговірника від ЄС.

Президент Фінляндії Александр Стубб не виключав, що може взяти на себе цю роль, звучало й ім'я колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель - утім вона дала зрозуміти, що не вважає себе відповідною кандидатурою.

Сам російський диктатор Володимир Путін публічно запропонував на цю посаду колишнього канцлера Герхарда Шредера, однак у Берліні та Брюсселі цю ідею різко відкинули.

Попри це країні ЄС так і не дійшли спільної позиції. Держави, які найактивніше підтримують Україну, виступили проти самої ідеї єдиного переговірника - вони вважають, що Путін несерйозно ставитися до припинення вогню, а така фігура може послабити санкційний тиск на Росію.

Зрештою, за останньою інформацією, Євросоюз вирішив поки не призначати головного представника для можливих переговорів щодо завершення війни, а зосередитися на стратегії.