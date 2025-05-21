Подоляк назвал условия, которые Россия может вписать в "меморандум" о перемирии

Россия может вписать в "меморандум мира" полную потерю суверенитета для Украины. Начиная от контроля над армией и оружием и до права украинцев на собственную политику и территории.

"Они подпишут меморандум абсолютно точно такой, как можно максимально ожидать. Это и убрать "первоисточники войны" - это означает, что Украина должна перестать существовать, как они считают. Хотя безусловно первоисточник войны - сама Россия, которая начинает неспровоцированные экспансии", - отметил Подоляк.

Он рассказал, что россияне в "меморандуме" могут вписать что Украина должна:

избавиться от внутренней и внешней политики,

дать гарантию, что не будет вступать в те или иные оборонные альянсы, и речь не только о НАТО.

дать гарантию, что не будет иметь своей армии.

точно не будет получать никакого оружия и инвестиций в милитарные производства,

"А милитарные производства должны быть уменьшены до изготовления пистолета и так далее. Украина должна прогарантировать, что она будет корректировать свою внутреннюю политику - язык, вера, а главное правительства с Российской Федерацией, то есть надо будет подписывать "ярлык на служение хану в Москве" и получать возможность формировать правительство", - отметил советник руководителя ОП.

В то же время он отметил, что Москва в "меморандуме" может прописать не только вышеупомянутое, но и то, что Украина должна отказаться от территорий.

"Не только от тех, которые Россия милитарно оккупировала. Россия будет настаивать на том, что есть еще территории, которые она считает историческими еще со времен печенегов, и соответственно их тоже так или иначе надо будет отдать России", - подытожил он.