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У Лаврова заявили, что в меморандуме укажут "возможные сроки" окончания войны

Вторник 27 мая 2025 11:15
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У Лаврова заявили, что в меморандуме укажут "возможные сроки" окончания войны Фото: Мария Захарова, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Российской Федерации (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация (РФ) продолжает работать над проектом меморандума о полномасштабной войне в Украине. В документе могут указать "возможные сроки" заключения мирного соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел (МИД) России Марию Захарову, которую цитирует "Интерфакс".

"Россия продолжает разработку проекта меморандума относительно будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких, как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на определенное время в случае достижения, подчеркну, соответствующих договоренностей", - рассказала чиновница.

Захарова добавила, что после подготовки меморандума - документ передадут украинской стороне. В частности, в Кремле рассчитывают на то, что Киев ведет проводит сейчас аналогичную работу и направит Москве свои наработки.

"Меморандум о мире"

Во время недавних переговоров в Стамбуле украинская и российская делегации договорились представить видение перемирия в письменном виде.

19 мая российский диктатор Владимир Путин, после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что необходимо "просто определить наиболее эффективные пути движения к миру". После этого он отметил, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом.

По словам историка и дипломата Романа Бессмертного, Россия может включить в свой меморандум требования о нейтралитете Украины, сокращении армии, запрете НАТО и усилении роли РПЦ.

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