Зеленский о меморандуме РФ: "Почитаем их предложения и точно ответим"

Россия готовит "меморандум", в котором должна озвучить свое видение следующих шагов урегулирования войны и готова ли к прекращению огня. Украина ответит на "меморандум", когда ознакомится с ним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского на встрече с журналистами, которая состоялась 27 мая.

Как подчеркнул глава государства, Украина поддержала безусловное прекращение огня и переход к дипломатии в любом формате и составе, готова к встречам прямых встреч с РФ или при посредничестве почти в любом месте цивилизованного мира.

Зеленский добавил, что на переговорах в Стамбуле Россия поставила соответствующие условия, стороны договорились об обмене тысячи людей. Но, как отметил президент, " к другим шагам в адженде стамбульской встречи Россия не была готова", речь идет о прекращении огня.

"И они сказали, что они так просто к этому не готовы. Они сказали, что мы к вам вернемся с какими-то сигналами. То же самое нам передавали и Соединенные Штаты Америки. То же самое зафиксировала и турецкая сторона во время соответствующих встреч. Все это было в течение двух суток турецких переговоров. С нашей стороны был министр обороны Умеров, который контактировал с господином Мединским с российской стороны. Россия сказала: "Мы вам передадим что-то, что называется меморандумом"", - пояснил президент.

По словам Зеленского, в "меморандуме" РФ должна передать, какие она видит следующие шаги, способна ли поддержать прекращение огня и встречу на уровне лидеров государств.

"Почитаем их предложения и точно ответим. Все. Нечего добавить", - сказал Зеленский.