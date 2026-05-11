ua en ru
Пн, 11 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Разговор Зеленского и Путина не состоится, как "гром среди ясного неба", - Буданов

18:22 11.05.2026 Пн
2 мин
При каких условиях Украина действительно пойдет на диалог с РФ?
aimg Мария Науменко
Разговор Зеленского и Путина не состоится, как "гром среди ясного неба", - Буданов Фото: руководитель Офиса президента Кирилл Буданов (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, если Москва действительно настроена на диалог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Читайте также: У Зеленского рассказали, какой сигнал Фицо повез Путину

Комментируя заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о возможном разговоре между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, Буданов сперва пошутил, что между воюющими странами нет прямой телефонной связи.

"Такие звонки по мобильному телефону не осуществляются", - добавил он.

В то же время глава Офиса президента подчеркнул, что Украина не отказывается от возможности переговоров.

"Если говорить серьезно, то если Российская Федерация действительно готова к серьезному разговору, Украина также была бы готова", - заявил Буданов.

Он подчеркнул, что официальная позиция Киева остается неизменной - Украина выступает за завершение войны и достижение мира.

"Украина неоднократно подчеркивала и доказывала своими действиями - мы выступаем за завершение войны, за мир. Это официальная позиция Украины, которую поддерживает президент Украины. Мы выступаем за прекращение боевых действий. Хочу еще раз повторить: заключение мира - это не слабость, а доказательство здравого смысла", - отметил глава ОП.

Буданов также прокомментировал ситуацию на фронте. По его словам, она остается "стабильной", как и сам российский режим.

"Но в этом мире нет ничего вечного", - добавил он.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо после визита в Москву заявил, что передал Владимиру Путину слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности к встрече "в любом формате".

По словам Фицо, в ответ российский диктатор заявил, что если Зеленский заинтересован в переговорах, то должен сам позвонить в Кремль. Словацкий премьер также выступил за продолжение дипломатических контактов между ЕС и Россией.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Владимир Зеленский Владимир Путин Кирилл Буданов Офис президента
Новости
Украина совместно с Германией запустит программу Brave Germany
Украина совместно с Германией запустит программу Brave Germany
Аналитика
Смена тактики и новые цели: на что может пойти Россия, чтобы переломить ход войны
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Смена тактики и новые цели: на что может пойти Россия, чтобы переломить ход войны