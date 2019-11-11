ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Путіна заявили, що дата нормандського саміту ще не визначена

Новини » Політика     11.11.2019 - 13:47
У Путіна заявили, що дата нормандського саміту ще не визначена
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

У Путіна очікують завершення розведення сил на Донбасі

Дата саміту "нормандської четвірки" поки не визначена, потрібно дочекатися завершення розведення сил на Донбасі. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

Як зазначив Пєсков, дати досі немає.

"Давайте дочекаємося все-таки завершення (розведення сил на Донбасі, - ред.). Дати досі немає", - додав Пєсков.

Зазначимо, джерела РБК-Україна повідомляли, що зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" може відбутися 24 або 26 листопада 2019 року. Крім того, за даними видання, зустріч в листопаді є останнім шансом для України в 2019 році.

Додамо, що дату нормандського формату погоджує голова Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко та помічник президента України Андрій Єрмак.

У свою чергу, Росія вимагає узгодити документ, який буде підсумком саміту "нормандської четвірки", перед самою зустріччю лідерів України, РФ, Німеччини та Франції.

У той же час, у президента Росії Володимира Путіна заявили, що він зацікавлений у проведенні зустрічі з лідерами Німеччині, Франції та України у нормандському форматі в умовах термінової необхідності.

Нормандський саміт в листопаді є останнім шансом в 2019, - джерело Зустріч в нормандському форматі може відбутися 24 або 26 листопада
Новини України Володимир ПутінНормандський формат
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся