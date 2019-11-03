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У РФ назвали умову проведення зустрічі в форматі нормандському

Новини » Політика     03.11.2019 - 20:28
У РФ назвали умову проведення зустрічі в форматі нормандському
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін готовий до зустрічі в нормандському форматі разі термінової необхідності

Президент Росії Володимир Путін зацікавлений у проведенні зустрічі з лідерами Німеччини, Франції та України у нормандському форматі в умовах термінової необхідності. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

"Президент неодноразово повторював, в тому числі і на конференції в Будапешті, він готовий до будь-яких зустрічей, він зацікавлений у продовженні самітів у нормандському форматі, але він чекає результатів підготовки і чекає, коли умови безпосередньо приведуть нас до термінової необхідності зустрічі лідерів нормандського формату", - сказав він.

Він додав, що процес підготовки саміту "нормандської четвірки" ускладнився новими підходами і запитами "однієї зі сторін".

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив про готовність до зустрічі в нормандському форматі. За його словами, зустріч повинна бути добре підготовлена і опрацьована".

"Ми завжди готові до проведення будь-яких зустрічей, в тому числі в нормандському форматі, лише б вони були добре підготовлені і не вели до порожніх розмов, а закінчувалися б конкретним результатом, який піде на користь врегулювання в цілому", - заявив він.

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Новини України Володимир Путіннормандский формат
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