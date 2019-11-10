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Нормандський саміт в листопаді є останнім шансом в 2019, - джерело

Новини » Політика     10.11.2019 - 20:37
Нормандський саміт в листопаді є останнім шансом в 2019, - джерело
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

У 2020 році засідання буде складніше організувати

Зустріч в нормандському форматі у листопаді є останнім шансом для України в 2019 році. Про це в коментарі РБК-Україна повідомило інформоване джерело в дипломатичному колі.

За словами співрозмовника, в 2020 році засідання буде складніше організувати.

"Логіка в тому, що листопад - останній шанс у цьому році. А в наступному році буде ще складніше це організувати", - повідомив співрозмовник агентства.

Джерела також повідомило, що дату нормандського формату погоджує голова Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко та помічник президента України Андрій Єрмак.

Нагадаємо, раніше джерело РБК-Україна повідомив, що зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) може відбутися 24 або 26 листопада 2019 року. Але також обговорюються і інші дати, зазначив співрозмовник агентства.

Додамо, Пристайко 4 листопада заявив, що Російська Федерація вимагає узгодити документ, який буде підсумком саміту "нормандської четвірки", перед самою зустріччю лідерів України, РФ, Німеччини та Франції.

Зустріч в нормандському форматі може відбутися 24 або 26 листопада Зустріч у нормандському форматі відбудеться через кілька тижнів, - Маас
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