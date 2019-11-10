Зустріч в нормандському форматі може відбутися 24 або 26 листопада

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Джерело уточнило, що також обговорюються і інші дати

Зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) може відбутися 24 або 26 листопада 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформоване джерело.

Але також обговорюються і інші дати, зазначив співрозмовник агентства.

Нагадаємо, 5 листопада міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що зустріч в нормандському форматі відбудеться протягом наступних тижнів. Він підкреслив, що домовленості, досягнуті в рамках Мінського процесу зараз втілюються і цю динаміку планують використовувати. За його словами, в питанні досягнення миру на Донбасі, існують певні передумови, які все ще не були виконані".

Додамо, міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко 4 листопада заявив, що Російська Федерація вимагає узгодити документ, який буде підсумком саміту "нормандської четвірки", перед самою зустріччю лідерів України, РФ, Німеччини та Франції.

Раніше повідомлялося, що у президента Росії Володимира Путіна заявили, що глава РФ зацікавлений у проведенні зустрічі з лідерами Німеччини, Франції та України у нормандському форматі в умовах термінової необхідності. Крім того, російська сторона вважає передчасним стверджувати, що саміт "нормандської четвірки" пройде до кінця 2019 року.