ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зустріч в нормандському форматі може відбутися 24 або 26 листопада

Новини » Політика     10.11.2019 - 18:55
Зустріч в нормандському форматі може відбутися 24 або 26 листопада
Ілюстративне фото (twitter.com NashaRada5)

Джерело уточнило, що також обговорюються і інші дати

Зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) може відбутися 24 або 26 листопада 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформоване джерело.

Але також обговорюються і інші дати, зазначив співрозмовник агентства.

Нагадаємо, 5 листопада міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що зустріч в нормандському форматі відбудеться протягом наступних тижнів. Він підкреслив, що домовленості, досягнуті в рамках Мінського процесу зараз втілюються і цю динаміку планують використовувати. За його словами, в питанні досягнення миру на Донбасі, існують певні передумови, які все ще не були виконані".

Додамо, міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко 4 листопада заявив, що Російська Федерація вимагає узгодити документ, який буде підсумком саміту "нормандської четвірки", перед самою зустріччю лідерів України, РФ, Німеччини та Франції.

Раніше повідомлялося, що у президента Росії Володимира Путіна заявили, що глава РФ зацікавлений у проведенні зустрічі з лідерами Німеччини, Франції та України у нормандському форматі в умовах термінової необхідності. Крім того, російська сторона вважає передчасним стверджувати, що саміт "нормандської четвірки" пройде до кінця 2019 року.

Зустріч у нормандському форматі відбудеться через кілька тижнів, - Маас Зеленський назвав ключові теми зустрічі в нормандському форматі
Новини України Нормандський формат
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся