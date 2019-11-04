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Пристайко: РФ вимагає погодити документ перед нормандським самітом

Новини » Політика     04.11.2019 - 12:59
Пристайко: РФ вимагає погодити документ перед нормандським самітом
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

РФ наполягає на підготовці підсумкового документа до зустрічі "нормандської четвірки"

Російська Федерація вимагає погодити документ, який буде підсумком саміту "нормандської четвірки", перед самою зустріччю лідерів України, РФ, Німеччини та Франції. Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, він підтвердив, що російська сторона висуває вимоги про підготовку документа.

"У вересні, коли ми домовлялися, було всього дві вимоги: "формула Штайнмайєра" і розведення на трьох ділянках. Ми завершуємо зараз третю ділянку, а російська сторона починає говорити про документ, який сторони повинні погодити. Цієї вимоги не було, хоча якщо це документ, який має бути за результатами зустрічі, це можна підготувати. Ми готові до цієї зустрічі і сподіваємося, що якщо не буде обстрілів, почнемо розведення в Петрівському", - додав Пристайко.

Нагадаємо, до цього Пристайко заявив, що розведення сил в Петрівському завершує виконання умов для проведення нормандського саміту.

Відзначимо, вчора у президента Росії Володимира Путіна заявили, що він зацікавлений у проведенні зустрічі з лідерами Німеччині, Франції та України у нормандському форматі в умовах термінової необхідності.

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Новини України Російська ФедераціяВадим ПристайкоНормандська четвірка
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