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У Путина заявили, что дата нормандского саммита еще не определена

Новости » Политика     11.11.2019 - 13:47
У Путина заявили, что дата нормандского саммита еще не определена
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

У Путина ожидают завершение разведения сил на Донбассе

Дата саммита "нормандской четверки" пока не определена, нужно дождаться завершения разведения сил на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

Как отметил Песков, даты по-прежнему нет.

"Давайте дождемся все-таки завершения (разведения сил на Донбассе, - ред.). Даты по-прежнему нет", - добавил Песков.

Отметим, источники РБК-Украина сообщали, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" может состояться 24 или 26 ноября 2019 года. Кроме того, по данным издания, встреча в ноябре является последним шансом для Украины в 2019 году.

Добавим, что дату нормандского формата согласовывает глава Министрества иностранных дел Украины Вадим Пристайко и помощник президента Украины Андрей Ермак.

В свою очередь, Россия требует согласовать документ, который будет итогом саммита "нормандской четверки", перед самой встречей лидеров Украины, РФ, Германии и Франции.

В то же время, у президента России Владимира Путина заявили, что он заинтересован в проведении встречи с лидерами Германии, Франции и Украины в нормандском формате в условиях срочной необходимости.

Нормандский саммит в ноябре является последним шансом в 2019, - источник Встреча в нормандском формате может состояться 24 или 26 ноября
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