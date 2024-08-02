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У Путина признали, что киллер Красиков является агентом ФСБ

Москва, Пятница 02 августа 2024 15:30
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У Путина признали, что киллер Красиков является агентом ФСБ Фото: Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ (kremlin.ru)
Автор: Иван Носальский

Вадим Красиков, который убил в Германии чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, является агентом Федеральной службы безопасности РФ.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"Красиков является сотрудником Федеральной службы безопасности. Он служил в "Альфе". Интересно, что когда он служил в "Альфе", то служил вместе с несколькими сотрудниками охраны президента (российского диктатора Владимира Путина - ред.)", - отметил Песков.

По его словам, вчера охранники главы Кремля поприветствовали Красикова после его возвращения в Россию из Германии.

Также Песков уточнил, что Россия в результате обмена заключенными вернула и одного сотрудника Главного разведывательного управления.

При этом, как добавил пресс-секретарь президента РФ, Артем и Анна Дульцевы, которых освободили из-под заключения в Словении, были разведчиками-нелегалами.

К слову, вчера диктатор Путин обещал наградить всех, кого удалось вернуть в Россию в результате обмена, поскольку они "не нарушили присягу".

Что предшествовало

Напомним, вчера, 1 августа, между Россией, США и Германией прошел большой обмен заключенными. РФ вернула себе киллера и разведчиков, а Германия и США - политзаключенных, журналиста и бывшего морпеха.

Как писало CNN, по мнению американских чиновников, главным приоритетом для России было освободить киллера Вадима Красикова, который отбывал свой срок в Германии.

Издание уточняло, что вице-президент США Камала Харрис лично просила канцлера Германии Олафа Шольца помочь в обмене киллера.

В свою очередь Bild писало, что немецкие следователи были недовольны тем, что Германия решила выдать Красикова России, поскольку там он был осужден к пожизненному сроку.

Сам канцлер Шольц после обмена отмечал, что решение отдать Красикова России было нелегким.

Более детально об обмене заключенными - в материале РБК-Украина.

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