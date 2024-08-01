CNN узнало о роли Харрис в обмене заключенными с Россией

Вице-президент США Камала Харрис повлияла на Германию и Словению, чтобы удовлетворить требования России для обмена заключенными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как пишет издание, во время визита Харрис на Мюнхенскую конференцию по безопасности в феврале ее главной задачей было обсуждение освобождения граждан США, которые находились в российской тюрьме.

Журналисты уточнили, что во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом Харрис попросила "двустороннего диалога с ограниченным участием". Таким образом в комнате с вице-президентом и главой немецкого правительства осталось только по одному помощнику.

Неназванный представитель Белого дома рассказал изданию, что в ходе переговоров в таком формате Харрис рассказывала о решающем значении освобождения Вадима Красикова, которого приговорили к тюрьме в Германии, в обмене заключенными с Россией.

Вице-президент надавила на Шольца, чтобы тот поспособствовал обмену Красикова. С тех пор, по информации CNN, американские чиновники признали, что киллер из ФСБ был "самой крупной рыбой", которую хотели заполучить россияне.

Также во время своей поездки на Мюнхенскую конференцию по безопасности Харрис провела переговоры с премьер-министром Словении Робертом Голобом.

Американская чиновница убеждала главу словенского правительства, чтобы тот добился освобождения двух российских граждан, находившихся под стражей в Словении (вероятно, речь об Артеме и Анне Дульцевых, которых поймали на шпионаже в пользу России). По мнению США, их возвращение было одним из основных приоритетов для россиян.

При этом, как уточняют журналисты, несколько недель назад президент США Джо Байден говорил с Голобом, чтобы довести сделку до конца.