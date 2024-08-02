"Решение не было легким". Шольц объяснил выдачу российского киллера Красикова

Решение об обмене российского убийцы Вадима Красикова не было легким для Германии. Но некоторые из заключенных в России опасались за свое здоровье и жизнь.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel и Bild.

Шольц отметил, что многие из заключенных в России опасались за свое здоровье и жизнь, поэтому важно, что "мы сделали возможной эту защиту для них здесь".

Канцлер Германии назвал нелегким решение о выдаче российского киллера Красикова.

"Никому не было легко принять решение о депортации убийцы, приговоренного к пожизненному заключению после нескольких лет тюрьмы", - заявил он.

Решение об обмене Красикова приняла коалиция после предварительных обсуждений. Лидер оппозиции Фридрих Мерц был проинформирован на ранней стадии и согласился с решением.

Министр юстиции Марко Бушманн, комментируя обмен, заявил, что месяцы сотрудничества с США сделали его возможным.

Относительно выдачи Красикова Бушман сказал: "Возможно, самая плохая уступка Путину касается моей сферы ответственности как министра юстиции. Мы депортировали в Россию убийцу, который был осужден в Германии в соответствии с законом. Без этого шага журналисты, политики и другие заключенные не были бы освобождены".

Ранее издание Welt писало, что Красиков был депортирован из Германии, но не был помилован. Президент Франк-Вальтер Штайнмайер мог помиловать российского убийцу, который был приговорен к пожизненному заключению, но этого не произошло.

Для обмена правительство Германии применило раздел 456а Уголовно-процессуального кодекса, позволявший депортировать россиянина. Красиков был депортирован по решению иммиграционной службы города в Нижней Баварии, где находилась его тюрьма.