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У Путіна визнали, що кілер Красіков є агентом ФСБ

Москва, П'ятниця 02 серпня 2024 15:30
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У Путіна визнали, що кілер Красіков є агентом ФСБ Фото: Дмитро Пєсков, прессекретар президента РФ (kremlin.ru)
Автор: Іван Носальський

Вадим Красіков, який вбив у Німеччині чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, є агентом Федеральної служби безпеки РФ.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"Красіков є співробітником Федеральної служби безпеки. Він служив в "Альфі". Цікаво, що коли він служив в "Альфі", то служив разом із кількома співробітниками охорони президента (російського диктатора Володимира Путіна - ред.)", - зазначив Пєсков.

За його словами, вчора охоронці глави Кремля привітали Красікова після його повернення до Росії з Німеччини.

Також Пєсков уточнив, що Росія внаслідок обміну ув'язненими повернула і одного співробітника Головного розвідувального управління.

При цьому, як додав прессекретар президента РФ, Артем та Анна Дульцеви, яких звільнили з-під ув'язнення у Словенії, були розвідниками-нелегалами.

До речі, вчора диктатор Путін обіцяв нагородити всіх, кого вдалося повернути до Росії внаслідок обміну, оскільки вони "не порушили присягу".

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 1 серпня, між Росією, США та Німеччиною пройшов великий обмін ув'язненими. РФ повернула собі кілера та розвідників, а Німеччина та США - політв'язнів, журналіста та колишнього морпіха.

Як писало CNN, на думку американських чиновників, головним пріоритетом для Росії було звільнити кілера Вадима Красікова, який відбував свій термін у Німеччині.

Видання уточнювало, що віце-президент США Камала Харріс особисто просила канцлера Німеччини Олафа Шольца допомогти в обміні кілера.

У свою чергу Bild писало, що німецькі слідчі були незадоволені тим, що Німеччина вирішила видати Красікова Росії, оскільки там його засудили до довічного терміну.

Сам канцлер Шольц після обміну зазначав, що рішення віддати Красікова Росії було нелегким.

Більш детально про обмін ув'язненими - у матеріалі РБК-Україна.

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