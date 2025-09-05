Кремль требует "гарантий безопасности" для России, которая сама развязала войну

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков цинично заявил, что гарантии безопасности для России "должны быть юридически зафиксированы", поскольку "верить на слово никому нельзя".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
"Гарантии для России должны быть оформлены в юридически обязывающие документы, верить на слово никому нельзя", - заявил Песков.
На фоне активного обсуждения украинских гарантий безопасности с мировыми лидерами, российский диктатор Владимир Путин заявил о необходимости таких же "гарантий для РФ".
"Мы будем уважать те гарантии безопасности, которые должны быть выработаны и для России, и для Украины", - сказал Путин 5 сентября и "пообещал" исполнять договоренности.
Также он добавил, что в настоящее время обсуждений с Россией гарантий безопасности еще не было.
"С нами на серьезном уровне пока это никто не обсуждал", - уточнил глава Кремля.
Напомним, что 4 сентября в Париже лидеры ряда европейских стран обсудили гарантии безопасности для Украины. На саммит прибыли представители более 30 государств.
Стало известно, что ряд стран готов отправить в Украину 30 тысяч солдат в рамках гарантий безопасности. Некоторые страны еще не определились.
Большинство государств предоставили конкретику относительно гарантий безопасности. Однако пока только 10 стран согласились на отправку войск в Украину.
Пока известно, что готовы пойти на размещение военных в Украине - Великобритания, Франция, Швеция, Дания, Норвегия, страны Балтии, Нидерланды и Австралия.
Между тем в Кремле раскритиковали идею гарантий безопасности Украины от иностранных войск.
Более того, Путин пригрозил, что в случае появления иностранных военных в Украине они станут "законными целями" для российской армии.