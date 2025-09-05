"Гарантии для России должны быть оформлены в юридически обязывающие документы, верить на слово никому нельзя", - заявил Песков.

На фоне активного обсуждения украинских гарантий безопасности с мировыми лидерами, российский диктатор Владимир Путин заявил о необходимости таких же "гарантий для РФ".

"Мы будем уважать те гарантии безопасности, которые должны быть выработаны и для России, и для Украины", - сказал Путин 5 сентября и "пообещал" исполнять договоренности.

Также он добавил, что в настоящее время обсуждений с Россией гарантий безопасности еще не было.

"С нами на серьезном уровне пока это никто не обсуждал", - уточнил глава Кремля.