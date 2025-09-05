RU

Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Кремль требует "гарантий безопасности" для России, которая сама развязала войну

Фото: пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Маловичко Юлия

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков цинично заявил, что гарантии безопасности для России "должны быть юридически зафиксированы", поскольку "верить на слово никому нельзя".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Гарантии для России должны быть оформлены в юридически обязывающие документы, верить на слово никому нельзя", - заявил Песков.

На фоне активного обсуждения украинских гарантий безопасности с мировыми лидерами, российский диктатор Владимир Путин заявил о необходимости таких же "гарантий для РФ".

"Мы будем уважать те гарантии безопасности, которые должны быть выработаны и для России, и для Украины", -  сказал Путин 5 сентября и "пообещал" исполнять договоренности.

Также он добавил, что в настоящее время обсуждений с Россией гарантий безопасности еще не было.

"С нами на серьезном уровне пока это никто не обсуждал", -  уточнил глава Кремля.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, что 4 сентября в Париже лидеры ряда европейских стран обсудили гарантии безопасности для Украины. На саммит прибыли представители более 30 государств.

Стало известно, что ряд стран готов отправить в Украину 30 тысяч солдат в рамках гарантий безопасности. Некоторые страны еще не определились.

Большинство государств предоставили конкретику относительно гарантий безопасности. Однако пока только 10 стран согласились на отправку войск в Украину.

Пока известно, что готовы пойти на размещение военных в Украине - Великобритания, Франция, Швеция, Дания, Норвегия, страны Балтии, Нидерланды и Австралия.

Между тем в Кремле раскритиковали идею гарантий безопасности Украины от иностранных войск.

Более того, Путин пригрозил, что в случае появления иностранных военных в Украине они станут "законными целями" для российской армии.

Российская ФедерацияГарантии безопасности