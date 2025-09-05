Кремль вимагає "гарантій безпеки" для Росії, яка сама розв’язала війну

Прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков цинічно заявив, що гарантії безпеки для Росії "мають бути юридично зафіксовані", оскільки "вірити на слово нікому не можна".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
"Гарантії для Росії мають бути оформлені в документи, які юридично зобов'язують, вірити на слово нікому не можна", - заявив Пєсков.
На тлі активного обговорення українських гарантій безпеки зі світовими лідерами, російський диктатор Володимир Путін заявив про необхідність таких самих "гарантій для РФ".
"Ми будемо поважати ті гарантії безпеки, які повинні бути вироблені і для Росії, і для України", - сказав Путін 5 вересня і "дав обіцянку" виконувати домовленості.
Також він додав, що наразі обговорень гарантій безпеки з Росією ще не було.
"З нами на серйозному рівні поки що це ніхто не обговорював", - уточнив глава Кремля.
Нагадаємо, що 4 вересня в Парижі лідери низки європейських країн обговорили гарантії безпеки для України. На саміт прибули представники понад 30 держав.
Стало відомо, що низка країн готова відправити в Україну 30 тисяч солдатів у рамках гарантій безпеки. Деякі країни ще не визначилися.
Більшість держав надали конкретику щодо гарантій безпеки. Однак поки що тільки 10 країн погодилися на відправлення військ в Україну.
Поки відомо, що готові піти на розміщення військових в Україні - Велика Британія, Франція, Швеція, Данія, Норвегія, країни Балтії, Нідерланди та Австралія.
Тим часом у Кремлі розкритикували ідею гарантій безпеки України від іноземних військ.
Ба більше, Путін пригрозив, що в разі появи іноземних військових в Україні вони стануть "законними цілями" для російської армії.