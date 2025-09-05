"Гарантії для Росії мають бути оформлені в документи, які юридично зобов'язують, вірити на слово нікому не можна", - заявив Пєсков.

На тлі активного обговорення українських гарантій безпеки зі світовими лідерами, російський диктатор Володимир Путін заявив про необхідність таких самих "гарантій для РФ".

"Ми будемо поважати ті гарантії безпеки, які повинні бути вироблені і для Росії, і для України", - сказав Путін 5 вересня і "дав обіцянку" виконувати домовленості.

Також він додав, що наразі обговорень гарантій безпеки з Росією ще не було.

"З нами на серйозному рівні поки що це ніхто не обговорював", - уточнив глава Кремля.