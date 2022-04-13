У Путіна відреагували на пропозицію обміняти Медведчука: він не громадянин Росії

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков відреагував на пропозицію України обміняти українського депутата від Партії "опозиційна платформа - за життя" Віктора Медведчука . Представник Кремля заявив, що український політик не громадянин Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пєскова росЗМІ.

"Обмін, про який заговорили в Києві - він (Медведчук - ред.) не громадянин Росії і не має відношення до (так званої - ред.) "військової операції", він іноземний політичний діяч", - сказав Пєсков.

Представник Кремля заперечує "закулісні" відносини Медведчука і Москви. Пєсков додав, що поки невідомо, чи хоче український депутат участі Росії в ситуації, що склалася.