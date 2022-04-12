Медведчука СБУ затримала не в Києві, - Арестович
Українського депутата від Партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука затримали не в Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича в інтерв'ю Марку Фейгіну.
"Медведчук не був у Києві. Його взяла Служба безпеки України, яка, скажімо так делікатно, шукала, шукала і знайшла", - зазначив Арестович.
Він також додав, що будуть з'ясовуватися всі подробиці, як Медведчуку вдалося покинути свій будинок і втекти з міста.
"Зараз він розповість багато всього цікавого про все, в тому числі і як збігав", - підкреслив радник Єрмака.
Віктор Медведчук (фото: СБУ)
Арестович зазначив, що Медведчук - "дуже цінний ресурс", який може розповісти, про організацію антиукраїнського руху в Україні, і про підготовку війни.
При цьому він зазначив, що більш детальну інформацію про затримання Медведчука президент Володимир Зеленський розповість пізніше.
Нагадаємо, голова Київської ОВА Олександр Павлюк розповів про терміни відновлення критичної інфраструктури в області.
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