Зеленський запропонував обмін Медведчука

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час нічного звернення.

"Дуже символічно, що саме в День космонавтики був затриманий пан Медведчук. Він ховався 48 днів. І ось нарешті вирішив спробувати втекти за межі нашої держави. Що ж, для цього "космонавта" в поганому сенсі слова - не спрацювало знамените "Поехали!", - заявив глава держави.

Він також зазначив, що вважає особливо цинічним з боку Медведчука використання військового камуфляжу. Таким чином він намагався так замаскуватися.

"От такий "вояка". Ось такий "патріот". Що ж, якщо Медведчук сам обрав для себе військову форму, він підпадає під правила воєнного часу. Пропоную Російській Федерації обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців та дівчат у російському полоні. Тому важливо, щоб наші правоохоронні органи та військові також розглянули таку можливість", - додав президент.