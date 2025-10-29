RU

У Путина ждут мира с Украиной в течение года: Россия и США "близки" к решению

Фото: Кирилл Дмитриев, спецпредставитель российского диктатора (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Кремле считают, что мир между Россией и Украиной якобы может наступить в течение года. Вашингтон и Москва "могут найти" решение.

Об этом заявил спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы уверены, что находимся на пути к миру, и как миротворцы должны сделать все, чтобы это произошло", - сказал Дмитриев во время выступления на инвестиционной конференции в Саудовской Аравии. 

Чиновник добавил, что он "верит" в возможность достижения мира с Украиной в течение года. По его мнению, Россия и США близки к "дипломатическому решению" войны.

Дмитриев также цинично добавил, что сотрудничество России, США и Саудовской Аравии - стран, которые обладают крупнейшими запасами природных ресурсов - якобы сделает мир более безопасным. 

"Сейчас люди сосредоточены на региональном конфликте вокруг России, но мы не хотим, чтобы он перерос в более масштабное противостояние. Для этого нам нужно действовать лучше, чем раньше, а не хуже", - добавил он. 

Визит Дмитриева в США

Напомним, на прошлой неделе спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев посетил США. Это произошло практически сразу после того, как США ввели против России новые санкции. Они затронули российских гигантов - "Роснефть" и "Лукойл".

Во время своего визита Дмитриев заверял, что санкции якобы не повлияют на Россию, а только приведут к росту цен на заправках в США.

Также он неожиданно заявил о том, что США, Украина и Россия якобы близки к решению войны дипломатическим путем.

После этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его страна якобы готова принять концепцию США для завершения войны против Украины.

