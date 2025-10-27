Готовы двигаться дальше по концепции США. У Путина сделали заявление о войне в Украине
Россия готова принять концепцию Соединенных Штатов по завершению войны в Украине, и намерена двигаться дальше на предложенной Вашингтоном основе.
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Президент России Владимир Путин (во время саммита на Аляске - ред.) подробно повторил каждый элемент концепции, привезенной спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, и спрашивал его, поскольку он присутствовал на переговорах в Анкоридже: "Правда ли это? Так ли это?" Все было подтверждено", - отметил глава МИД.
По словам Лаврова, после этого Путин заявил, что Россия готова принять концепцию США, и двигаться дальше в практическом плане на предложенной основе. При этом со стороны Штатов прямого ответа якобы не было.
"Стороны договорились взять паузу, чтобы обдумать предложения и обсудить итоги переговоров с союзниками", - добавил Лавров.
Что говорят в ЦПД СНБО
Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко отметил, что РФ пытается делать вид миротворчества перед встречей Трампа и Си Цзиньпина. Без прекращения огня все это - фейк.
"Можно будет поверить только после прекращения огня. До этого - это все пустые разговоры для избежания дополнительных санкций", - отметил Коваленко.
По его словам, после провала визита советника Путина Кирилла Дмитриева в США, который должен был договориться о том, чтобы новых санкций не было, РФ ждут новые удары, в частности они касаются криптовалют. Поэтому россияне хотят снова попытаться выиграть время, но не прекращать войну.
"Этот план важно понимать и дальше требовать прекращения огня. Только это имеет значение", - добавил руководитель ЦПД СНБО.
Коваленко также отметил, что даже несмотря на то, что заявления Лаврова касаются якобы диалога Путина и Трампа на Аляске, это все равно попытка делать вид миротворчества и обвинять всех вокруг в продолжении войны.
Лавров, между прочим, недоволен концептом "прекращения огня". То есть Россия не хочет больше всего прекращать огонь.
США начали давить на РФ
Напомним, что на этой неделе президент США Дональд Трамп должен встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином. Глава Белого дома сказал, что намерен обсудить с ним войну РФ против Украины и, выразил надежду, что Пекин повлияет на Москву.
Кроме того, в ночь на 23 октября США объявили санкции против крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Под удар также попали 36 дочерних структур.
В заявлении Минфин США добавил, что призывает Россию немедленно согласиться на прекращение огня.
К слову, агентство Reuters сообщило, что Вашингтон подготовил новые антироссийские санкции на случай, если Путин продолжит затягивать прекращение войны. Однако для начала США ждут шагов от Европы.