У Кремлі вважають, що мир між Росією та Україною нібито може настати протягом року. Вашингтон і Москва "можуть знайти" рішення.
Про це заявив спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ми впевнені, що перебуваємо на шляху до миру, і як миротворці повинні зробити все, щоб це сталося", - сказав Дмитрієв під час виступу на інвестиційній конференції в Саудівській Аравії.
Чиновник додав, що він "вірить" у можливість досягнення миру з Україною протягом року. На його думку, Росія і США близькі до "дипломатичного вирішення" війни.
Дмитрієв також цинічно додав, що співпраця Росії, США та Саудівської Аравії - країн, які володіють найбільшими запасами природних ресурсів - нібито зробить світ безпечнішим.
"Зараз люди зосереджені на регіональному конфлікті навколо Росії, але ми не хочемо, щоб він переріс у більш масштабне протистояння. Для цього нам потрібно діяти краще, ніж раніше, а не гірше", - додав він.
Нагадаємо, минулого тижня спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв відвідав США. Це сталося практично відразу після того, як США ввели проти Росії нові санкції. Вони торкнулися російських гігантів - "Роснефть" і "Лукойл".
Під час свого візиту Дмитрієв запевняв, що санкції нібито не вплинуть на Росію, а тільки призведуть до зростання цін на заправках у США.
Також він несподівано заявив про те, що США, Україна і Росія нібито близькі до вирішення війни дипломатичним шляхом.
Після цього міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що його країна нібито готова прийняти концепцію США для завершення війни проти України.