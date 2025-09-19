ua en ru
Пт, 19 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Путин уволил своего соратника Козака, который был против войны в Украине

Пятница 19 сентября 2025 01:12
UA EN RU
Путин уволил своего соратника Козака, который был против войны в Украине Фото: Дмитрий Козак (kremlin.ru)
Автор: Валерий Савицкий

Российский диктатор Владимир Путин уволил Дмитрия Козака с должности заместителя руководителя Администрации президента РФ. Причиной стала критическая позиция чиновника касательно войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В российских средствах массовой информации был обнародован указ Путина об увольнении Козака. Однако на официальном сайте Кремля документ отсутствует.

Путин уволил своего соратника Козака, который был против войны в Украине

Кто такой Дмитрий Козак

Дмитрий Козак - российский государственный деятель, в 1990-е годы работал с Путиным в мэрии Санкт-Петербурга и считается его давним соратником.

На протяжении карьеры он занимал различные должности в правительственных структурах и в Администрации президента РФ, в частности должность заместителя и первого заместителя руководителя администрации Кремля.

В 2020 году Козак вернулся в администрацию Путина и начал заниматься вопросами, касающимися временно оккупированного Донбасса.

Увольнение Козака

Впервые об увольнении Козака российские СМИ сообщили 17 сентября.

В августе издание The New York Times обнародовало статью, в которой со ссылкой на источники отметило, что Козак в частном разговоре с Путиным якобы назвал ошибкой вторжение в Украину. После этого его влияние в Кремле существенно ослабло.

В Институте изучения войны (ISW) отметили, что Козак выполнял роль посредника во время мирных переговоров с Украиной в начале войны. Политик якобы предлагал соглашение о прекращении войны в обмен на отказ Киева вступать в НАТО, однако Путин отклонил предложение из-за желания полностью оккупировать Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин
Новости
Путин теряет больше людей, чем убивает, - Трамп
Путин теряет больше людей, чем убивает, - Трамп
Аналитика
Закроют небо? Решится ли НАТО сбивать российские дроны и ракеты над Украиной
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Закроют небо? Решится ли НАТО сбивать российские дроны и ракеты над Украиной