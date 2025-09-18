Был против войны в Украине: в ISW рассказали, за что Путин уволил Козака

Высокопоставленные чиновники Кремля уволили заместителя руководителя аппарата Кремля Дмитрия Козака с должности после лет несогласия с политикой Путина относительно войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Дмитрий Козак был единственным участником заседания Совета Безопасности 21 февраля 2022 года, кто выступил против начала полномасштабного вторжения в Украину.

Также ISW со ссылкой на СМИ пишет, что Козак выступил посредником в достижении соглашения с Украиной в начале войны, которое бы предотвратило членство Украины в НАТО, но Путин его отклонил, поскольку хотел аннексировать украинскую территорию.

Западные и российские источники, которые цитирует ISW, указывали на то, что Козак потерял свое влияние в Кремле после того, как в течение последних нескольких месяцев советовал Путину немедленно прекратить боевые действия в Украине, начать мирные переговоры и уменьшить влияние российских служб безопасности.

Сообщения о разногласиях во взглядах Козака с Путиным свидетельствуют о том, что он и, возможно, другие кремлевские влиятельные лица, такие как заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко, уволили Козака с должности или заставили его самостоятельно уйти в отставку.

29 августа Путин подписал указ об упразднении Департамента межрегиональных и культурных связей с зарубежными странами и Департамента трансграничного сотрудничества Администрации президента, которыми руководил Козак, вероятно, готовясь к его отставке.

Ранее Дмитрий Козак был одним из ближайших советников Путина и контролировал стратегию Кремля в Украине, прежде чем Кремль переложил эту ответственность на Кириенко в 2022 году. Сообщается, что Кириенко также недавно взял на себя управление портфелем Кремля по делам Молдовы.

"Вероятное решение Путина вытеснить из своего близкого окружения известного чиновника Кремля после выражения желания прекратить войну в Украине еще раз свидетельствует о том, что Путин и его советники объединяются вокруг своей преданности продолжению войны в Украине и вокруг максималистских военных требований Путина", - пишут аналитики.